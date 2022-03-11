Страны ЕС заявили о принадлежности Украины «европейской семье»

Страны ЕС заявили, что Украина принадлежит «европейской семье», и пообещали поддержку

Страны Евросоюза продолжат укреплять связи с Украиной, которая принадлежит «европейской семье». Об этом говорится в заявлении по итогам саммита лидеров глав государств Европейского союза (ЕС) в Версале, передает ТАСС.

Согласно заявлению европейских лидеров, ЕС будет и дальше оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине. Также отмечается, что страны Евросоюза намерены помочь в восстановлении демократической Украины после разрешения кризисной ситуации. Помимо этого, Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в Евросоюзе.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал итоги саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС) в Версале. По его словам, саммит ЕС выразил Украине солидарность и подтвердил приверженность Киева европейскому пути в ответ на заявку страны на вступление в Евросоюз. Пленкович рассказал, что был согласован очень хороший документ по Украине с позитивными сообщениями. При этом премьер отметил, что вступить в ЕС за одну ночь нельзя.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Копии документа были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле. 1 марта представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка успешно зарегистрирована, а процедура рассмотрения началась.