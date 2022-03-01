В Евросоюзе приняли заявку о членстве от Украины

Представитель Украины при Европейском союзе (ЕС) по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил в Twitter, что заявка страны на членство в политическом объединении успешно зарегистрирована, процедура рассмотрения уже началась.

Вручил подписанную президентом Украины Зеленским заявку Украины на членство в Европейский Союз постоянному представителю ЕС главенствующей в совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась Всеволод Ченцов представитель Украины при ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения по итогам встречи с российской делегацией в Гомеле также отметил, что заявка была передана в Брюссель.

Мы ждали этого 30 лет, и я подписал заявку на вступление в ЕС. Заявка уже доставлена в Брюссель, и ждем подписания. Время настало! Владимир Зеленский Президент Украины

Украина подала заявку о членстве в ЕС

28 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Копии документа были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле.

До этого, 25 февраля, украинский лидер принял участие в экстренном заседании Совета Европы. Там он попросил принять Украину в ЕС по специальной ускоренной процедуре. Руководство союза пока не имеет окончательного решения на этот счет.

22 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу забрать республику к себе. Он попросил безотлагательно отбросить все колебания и дать обещание будущего членства в ЕС.

Намерения Европы

Восемь стран Европейского союза — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и Эстония — выступили за скорейшее вступление Украины в состав политического объединения. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте польского президента Анджея Дуды.

Мы призываем государства-члены ЕС закрепить самую высокую политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата и открытия процесса переговоров Открытое письмо восьми стран ЕС о членстве Украины

Подписавшие открытое письмо главы государств выразили солидарность с Украиной и ее народом, а также подчеркнули, что страна заслуживает перспективы немедленного включения в ЕС.

28 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза хотят видеть Украину в «европейской семье». По ее словам, Украина участвует в некоторых европейских процессах, например в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС, и страны связывает тесное сотрудничество.

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что вопрос о вступлении Украины в ЕС будет обсуждаться на высоком уровне, состоятся дебаты. Он подчеркнул, что существует мощное соглашение с Киевом, выполнение которого необходимо активизировать.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пояснила, что подобное решение требует основательной подготовки, и его нельзя осуществить за несколько месяцев. Дипломат указала на невозможность вступления Украины в Европейский союз в кратчайшие сроки.

До этого, 25 февраля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не дал ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому на вопрос о возможности вступления страны в организацию. Кроме того, она рассказала, что обстановка на заседании Евросовета, на котором обсуждалась обстановка на Украине, была удручающей.

