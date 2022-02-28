Страны Евросоюза захотели видеть Украину в «европейской семье»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза (ЕС) хотят видеть Украину в «европейской семье». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС, и страны связывает тесное сотрудничество.

Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

«Долго ждали у открытой двери»

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Евросоюза поддержать миротворческую операцию ООН в стране и ввести санкции против России с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом.

По его словам, необходимо «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против России. Он также призвал отключить Россию от SWIFT и помочь украинской армии вооружением и боеприпасами. Политик также заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и европейской перспективе.

Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях», — отметил он.

Владимир Зеленский президент Украины

Предпосылкой к призыву Зеленского стало решение президента России Владимира Путина провести спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

О начале специальной военной операции в Донбассе стало известно утром 24 февраля. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Призыв украинского МИД

22 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу забрать республику к себе. Пресс-конференция министра транслировалась на YouTube-канале «Украина 24».

Кулеба призвал Европейский союз безотлагательно отбросить все колебания и дать Украине обещание будущего членства в ЕС.

Это время настало. Наилучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

До этого Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам президента, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытался вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

«Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно», — отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.

Условия Госдепа

Для того, чтобы вступить в НАТО и Евросоюз (ЕС), Украина должна провести глубокие и всеобъемлющие реформы всей своей системы. Такие условия назвала замглавы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает РИА Новости. Ее слова прозвучали на «Киевском форуме безопасности».

Это требует глубоких и всеобъемлющих реформ всей вашей системы. Вы работаете над многими из этих вопросов на протяжении многих лет, но еще много работы впереди Виктория Нуланд замглавы Госдепа США по политическим вопросам

Она отметила, что путь Украины в ЕС и НАТО лежит через реформы экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией.