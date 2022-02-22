Кулеба призвал Европу забрать Украину к себе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу забрать республику к себе. Пресс-конференция министра транслируется на YouTube-канале «Украина 24».

Кулеба призвал Европейский союз безотлагательно отбросить все колебания и дать Украине обещание будущего членства в ЕС.

«Это время настало. Наилучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — сказал глава МИД.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев назвал это решение противоправным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от МИД запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Верховная Рада призвала немедленно отозвать признание ДНР и ЛНР. Украинские депутаты попросили мировое сообщество не признавать независимость республик Донбасса и ввести против Москвы новые санкции, в том числе заморозить запуск газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.