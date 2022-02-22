Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кулеба призвал Европу забрать Украину к себе

Кулеба призвал Европу безотлагательно обещать Украине членство в ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу забрать республику к себе. Пресс-конференция министра транслируется на YouTube-канале «Украина 24».

Кулеба призвал Европейский союз безотлагательно отбросить все колебания и дать Украине обещание будущего членства в ЕС.

«Это время настало. Наилучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — сказал глава МИД.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев назвал это решение противоправным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от МИД запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Верховная Рада призвала немедленно отозвать признание ДНР и ЛНР. Украинские депутаты попросили мировое сообщество не признавать независимость республик Донбасса и ввести против Москвы новые санкции, в том числе заморозить запуск газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на слова Эрдогана о признании ДНР и ЛНР
ЛНР и ДНР опровергли выход из переговоров в Минске
Глава МИД Германии высказалась о последствиях заморозки «Северного потока-2»
На российском телеканале показали QR-код с нецензурной бранью
Раскрыта мошенническая схема с предложением роли в кино
Путин попросил разрешения использовать армию за рубежом
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за уравнивание СССР и Германии
Официальные лица разошлись в вопросе границ ДНР и ЛНР
Бетонная плита с эстакады рухнула на машину в Москве
Определена минимальная сумма ипотеки в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.