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Верховная Рада призвала отменить признание ДНР и ЛНР

Украинские депутаты призывает отключить Россию от SWIFT

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Верховная Рада Украины приняла заявление в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает издание «Сегодня».

В своем заявлении украинские депутаты призывают незамедлительно отменить «противоправные решения, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», и просят мировое сообщество не признавать независимость республик Донбасса.

Рада называет Россию агрессором, на котором лежит вся ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью. Украинский парламент призывает ввести дополнительные санкции, в том числе заморозить запуск газопровода «Северный поток — 2» и отключить РФ от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. Украинский МИД назвал данное решение противоправным и отозвал временного поверенного из Москвы. Президент Владимир Зеленский допустил разрыв дипотношений с Россией.

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София Сарджвеладзе
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