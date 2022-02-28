Зеленский призвал немедленно принять Украину в Евросоюз по специальной процедуре

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно принять Киев в объединение по специальной процедуре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе телефонного звонка с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил военную и финансовую помощь Киеву со стороны Евросоюза и вступление Украины в ЕС.

Фон дер Ляйен в понедельник, 28 февраля, заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в «европейской семье». По ее словам, Украина участвует в некоторых европейских процессах, например в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС, и страны связывает тесное сотрудничество.