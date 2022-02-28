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Зеленский обсудил вступление Украины в Евросоюз

Президент Украины Зеленский заявил, что обсудил с главой ЕК военную и финпомощь ЕС Киеву

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного звонка с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил военную и финансовую помощь Киеву со стороны Евросоюза и вступление Украины в ЕС. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовой помощи и членству Украины в ЕС», — заявил Зеленский.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза (ЕС) хотят видеть Украину в «европейской семье». По ее словам, Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС, и страны связывает тесное сотрудничество.

22 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам президента, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытался вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

Марина Совина
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