В МИД ФРГ заявили о невозможности вступления Украины в ЕС за несколько месяцев

Вступление Украины в Европейский союз требует основательной подготовки, и его нельзя осуществить за несколько месяцев. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

Дипломат указала на невозможность вступления Украины в ЕС в кратчайшие сроки. «Глава Еврокомиссии вчера подчеркнула, что вступление в ЕС не является чем-то, что можно осуществить за несколько месяцев. Это подразумевает интенсивные и глубокие трансформационные процессы», — сказала она, отметив, что Евросоюз остается открытым для Украины и украинцев объединением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно принять Украину в объединение по специальной процедуре из-за проведения Россией военной операции в Донбассе. «Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.