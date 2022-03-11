Премьер Хорватии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС за одну ночь

Премьер Хорватии Пленкович о заявке Украины на членство в ЕС: нельзя вступить за ночь

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал итоги саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС) в Версале. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, саммит ЕС выразил Украине солидарность и подтвердил приверженность Киева европейскому пути в ответ на заявку страны на вступление в Евросоюз. Пленкович рассказал, что был согласован очень хороший документ по Украине с позитивными сообщениями. При этом премьер отметил, что вступить в ЕС за одну ночь нельзя. Он подчеркнул, что есть определенная процедура подачи заявки и нормативные акты, которые определяют этот процесс.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите в Версале не пришли к единому мнению по поводу принятия Украины в сообщество. Известно, что участники саммита на обсуждении не могут договориться, нужно ли принимать Украину в ЕС по ускоренной процедуре.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Копии документа были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле. 1 марта представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка успешно зарегистрирована, а процедура рассмотрения началась.

