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В Евросоюзе обсудили принятие Украины в сообщество

В Евросоюзе не пришли к единому мнению, нужно ли принимать Украину по ускоренной процедуре

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на внеочередном саммите в Версале не пришли к единому мнению по поводу принятия Украины в сообщество, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Известно, что участники саммита на обсуждении не могут договориться, нужно ли принимать Украину в ЕС по ускоренной процедуре. Сообщается также, что «несколько восточных стран» настаивают на необходимости выступить с «более твердым заявлением в поддержку заявки Киева».

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Копии документа были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле. 1 марта представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка успешно зарегистрирована, а процедура рассмотрения началась.

Марина Совина
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