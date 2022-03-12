Вучич оценил возможность вступления Сербии в НАТО

Президент Сербии Вучич заявил, что страна не вступит в НАТО после агрессии 1999 года

Сербия не вступит в НАТО, страна помнит бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года. Так оценил возможность членства в альянсе президент Сербии Александр Вучич, его цитирует РИА Новости.

Он назвал бомбардировки НАТО агрессией и заявил, что скоро страна отметит годовщину произошедшего. «Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им — мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает наши землю и небо», — сказал Вучич.

Ранее сербский лидер спрогнозировал, что самопровозглашенную республику Косово попытаются принять в НАТО в течение полугода. По его мнению, эта мера направлена на то, чтобы заставить все страны-члены Евросоюза принять ее независимость.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия, подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косово. По данным Минобороны России, в результате бомбардировок погибли около двух тысяч мирных граждан, среди них — десятки детей. Также были разрушены тысячи гражданских объектов, загрязнена почва и вода в ряде районов.