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В Сербии допустили включение Косово в НАТО

Президент Сербии Вучич допустил, что Косово попытаются принять в НАТО через полгода
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал, что самопровозглашенную республику Косово попытаются принять в НАТО. Об этом он заявил в интервью агентству Tanjug.

Вучич допустил включение Косово в состав Североатлантического альянса уже в этом году. Это постараются осуществить, чтобы заставить все страны-члены Евросоюза принять независимость республики.

«Ожидаю, что через полгода кому-то придет в голову принять Косово в НАТО и тем самым вынудить эти четыре страны (Грецию, Словакию, Румынию, Испанию) признать независимость Косово, и так нас поставить перед свершившимся фактом. Даже если это произойдет, наш ответ будет — хорошо вы признали, но мы нет», — подчеркнул лидер Сербии.

Ранее российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косово. При этом имя дипломата не раскрыли. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сложившаяся ситуация ведет к обострению отношений.

Марина Совина
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