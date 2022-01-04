Захарова высказалась по ситуации с российской миссией ООН в Косово

Объявление Приштиной российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата в непризнанной республике Косово обостряет межнациональные отношения. О ситуации высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Рассматриваем очередную выходку Приштины (...), как дискредитацию Всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах. Очевидно стремление косовских властей избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины», — заявила представитель МИД России.

31 декабря 2021 года российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в самопровозглашенной Республике Косово. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервала. Имя россиянина министр не уточнила. Она добавила, что Косово углубит сотрудничество с США, ЕС и НАТО, чтобы «предотвратить любые дестабилизирующие усилия Российской Федерации в нашем регионе».