Российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косово

Российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в самопровозглашенной Республике Косово. Об этом в Facebook сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервала.

Имя россиянина министр не уточнила. «Структуры Республики Косово остаются привержены борьбе против негативного влияния РФ и ее сателлитов в регионе, цель которых — подрыв достижений Косово и наших партнеров, в первую очередь — США, НАТО и ЕС», — написала Гервала.

Министр добавила, что Косово углубит сотрудничество с США, ЕС и НАТО, что «предотвратить любые дестабилизирующие усилия Российской Федерации в нашем регионе».

22 октября президент Косово Вьоса Османи-Садриу объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из филиала посольства Сербии в Приштине. По ее словам, россияне осуществляли в Косово «вредную деятельность, повлиявшую на нацбезопасность и конституционный порядок».

Позднее в Москве ответили, что действия властей Косово в отношении российских дипломатов не влекут за собой правовых последствий, поскольку те аккредитованы при Миссии ООН в сербском крае.