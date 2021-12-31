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Российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косово

Сотрудника миссии ООН от России признали персоной нон грата в Косово
Доника Гервала

Доника Гервала. Фото: страница Доники Гервала в Facebook

Российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в самопровозглашенной Республике Косово. Об этом в Facebook сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервала.

Имя россиянина министр не уточнила. «Структуры Республики Косово остаются привержены борьбе против негативного влияния РФ и ее сателлитов в регионе, цель которых — подрыв достижений Косово и наших партнеров, в первую очередь — США, НАТО и ЕС», — написала Гервала.

Министр добавила, что Косово углубит сотрудничество с США, ЕС и НАТО, что «предотвратить любые дестабилизирующие усилия Российской Федерации в нашем регионе».

22 октября президент Косово Вьоса Османи-Садриу объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из филиала посольства Сербии в Приштине. По ее словам, россияне осуществляли в Косово «вредную деятельность, повлиявшую на нацбезопасность и конституционный порядок».

Позднее в Москве ответили, что действия властей Косово в отношении российских дипломатов не влекут за собой правовых последствий, поскольку те аккредитованы при Миссии ООН в сербском крае.

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Варвара Кошечкина
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