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Рост цен на топливо в США назвали «налогом на слабость» Байдена

WP: повышение цен на топливо следует назвать «налогом на слабость» президента США Байдена

Фото: Globallookpress.com

Обозреватель газеты The Washington Post Марк Тиссен в своей статье рассказал, что рост цен на топливо в США вызван не действиями России, а политическими шагами вашингтонской администрации. Он назвал топливный кризис в стране «налогом на слабость» президента Штатов Джо Байдена.

Эксперт отметил, что американский лидер, виновный в повышении цен, предпринял попытки возложить ответственность за это на Москву. Он заявил, что за время его президентства цена на газ выросла на 1,85 доллара. Кроме того, Байдену не потребовалось много времени, чтобы начать обвинять президента России Владимира Путина в повышении цены на бензин в стране, подчеркнул Тиссен.

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«Рост цен на газ — это налог, который мы платим за пагубную климатическую и социальную политику Байдена. А остальное? Вместо "путинского повышения цен" американской администрации следовало бы назвать это "налогом на слабость" Байдена», — считает обозреватель WP.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что санкции Запада приведут к усилению самодостаточности государства, в то время как для американских и европейских компаний это будет означать потерю российского рынка.

Марина Совина
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