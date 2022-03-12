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Ювелир сделала любимому шпицу бриллиантовый ошейник и наняла телохранителя

Ювелир изготовила любимому шпицу ошейник из 91 бриллианта весом 15 карат каждый

Фото: Pixabay

Жительница Лондона сделала любимой собаке ошейник из бриллиантов стоимостью около 500 тысяч фунтов стерлингов (более 86 миллионов рублей) и наняла телохранителя. Об этом сообщает The Sun.

37-летняя ювелир Натали Кнауф рассказала, что изготовила ошейник на заказ из 91 бриллианта, каждый из которых весит 15 карат, для померанского шпица по кличке Полли. «Мы так любим своих собак, так почему бы нам не побаловать их. Это большие деньги, но я думаю, что это того стоят, разве нет? Собаки заслуживают выглядеть так же красиво, как их хозяева», — поделилась мнением Кнауф.

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По словам ювелира, Полли надевает ошейник по особым случаям — в частности, на ежегодную выставку собак. Британка добавила, что не переживает за безопасность питомицы, поскольку она наняла телохранителя, который всюду сопровождает ее и шпица.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Кент потратила более 30 тысяч фунтов стерлингов (5,2 миллиона рублей) на одежду, галстуки и украшения для любимых чихуахуа и не пожалела. Леоне Галлер рассказала о любви к своим питомцам: шестилетнему Реджи и пятилетнему Ромео.

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Алиса Дмитриева
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