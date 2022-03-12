Ювелир сделала любимому шпицу бриллиантовый ошейник и наняла телохранителя

Ювелир изготовила любимому шпицу ошейник из 91 бриллианта весом 15 карат каждый

Жительница Лондона сделала любимой собаке ошейник из бриллиантов стоимостью около 500 тысяч фунтов стерлингов (более 86 миллионов рублей) и наняла телохранителя. Об этом сообщает The Sun.

37-летняя ювелир Натали Кнауф рассказала, что изготовила ошейник на заказ из 91 бриллианта, каждый из которых весит 15 карат, для померанского шпица по кличке Полли. «Мы так любим своих собак, так почему бы нам не побаловать их. Это большие деньги, но я думаю, что это того стоят, разве нет? Собаки заслуживают выглядеть так же красиво, как их хозяева», — поделилась мнением Кнауф.

По словам ювелира, Полли надевает ошейник по особым случаям — в частности, на ежегодную выставку собак. Британка добавила, что не переживает за безопасность питомицы, поскольку она наняла телохранителя, который всюду сопровождает ее и шпица.

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