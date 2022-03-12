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Предприятия Германии заявили об угрозе банкротства из-за высоких цен на топливо

В ассоциации малого и среднего бизнеса Германии цены на бензин назвали неприемлемыми

Фото: Shutterstock

Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии заявила об угрозе массового банкротства предприятий из-за высоких цен на топливо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Федеральная ассоциация малого и среднего бизнеса опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители. Цены на энергоносители превратились в экзистенциальный вопрос для многих предпринимателей», — заявил управляющий директор ассоциации Маркус Джергер.

Джергер назвал неприемлемой стоимость бензина выше двух евро за литр и удвоение цен на газ. Для решения этой проблемы он предложил снизить до минимума налог на электричество и изменить систему льгот за пользование общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европе стоит сохранять хладнокровие в вопросе возможного введения эмбарго на импорт энергоносителей из России. По ее словам, не имеет смысла вводить санкции, если потом придется сказать, что европейские страны не смогут их выдержать.

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Алиса Дмитриева
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