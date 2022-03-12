Макрон и Шольц начали переговоры с Путиным
Президент Франции Макрон начал разговор с канцлером ФРГ Шольцем и президентом РФ Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц начали телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает AFP.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии РБК подтвердил, что разговор идет.
О том, что трехсторонние переговоры запланированы, сообщалось в пятницу, 11 марта. Предположительно, лидеры государств обсудят ситуацию на Украине и обеспечение гуманитарных коридоров для мирного населения.