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Макрон и Шольц начали переговоры с Путиным

Президент Франции Макрон начал разговор с канцлером ФРГ Шольцем и президентом РФ Путиным

Фото: Sarah Meysonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц начали телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает AFP.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии РБК подтвердил, что разговор идет.

О том, что трехсторонние переговоры запланированы, сообщалось в пятницу, 11 марта. Предположительно, лидеры государств обсудят ситуацию на Украине и обеспечение гуманитарных коридоров для мирного населения.

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Варвара Кошечкина
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