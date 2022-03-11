Макрон и Шольц обсудят с Путиным ситуацию на Украине

Президент Франции Макрон запланировал совместный телефонный разговор с Путиным и Шольцем

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц запланировали провести в ближайшие несколько часов совместный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале, передает ТАСС.

«С президентом Путиным мы вместе с канцлером Шольцем переговорим в ближайшие несколько часов», — объявил французский президент. Предположительно, лидеры государств обсудят ситуацию на Украине и обеспечение гуманитарных коридоров для мирного населения.

Ранее на пресс-конференции Макрон заявил, что ЕС не сможет принять Украину в состав организации по ускоренной процедуре из-за напряженной ситуации в стране.

11 марта пресс-служба Кремля сообщила, что президент Путин провел переговоры с финским президентом Саули Ниинисте. Главы государств обсудили украинскую проблематику и договорились оставаться в контакте по нынешней мировой повестке.