Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон и Шольц обсудят с Путиным ситуацию на Украине

Президент Франции Макрон запланировал совместный телефонный разговор с Путиным и Шольцем

Фото: John Thys / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц запланировали провести в ближайшие несколько часов совместный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале, передает ТАСС.

«С президентом Путиным мы вместе с канцлером Шольцем переговорим в ближайшие несколько часов», — объявил французский президент. Предположительно, лидеры государств обсудят ситуацию на Украине и обеспечение гуманитарных коридоров для мирного населения.

Ранее на пресс-конференции Макрон заявил, что ЕС не сможет принять Украину в состав организации по ускоренной процедуре из-за напряженной ситуации в стране.

11 марта пресс-служба Кремля сообщила, что президент Путин провел переговоры с финским президентом Саули Ниинисте. Главы государств обсудили украинскую проблематику и договорились оставаться в контакте по нынешней мировой повестке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России
Подсчитано число россиян с доходами ниже границы бедности
Полиция 56 километров гналась за преступником с игрушечными правами
Названы цены на возвратные рейсы в Россию из-за границы
Бросившую на остановке сумку с младенцем женщину арестовали в Москве
Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты
Глава МОК сделал новое заявление о санкциях против России
Выявлена опасность лунного грунта для человека
МВД захотело запретить использовать машины при неустранении неисправностей
Стилист назвала российские бренды одежды на замену западным маркам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.