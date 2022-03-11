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Макрон прокомментировал решение ЕС по Украине

Президент Франции Макрон заявил, что ЕС не сможет принять Украину по ускоренной процедуре

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

ЕС не сможет принять Украину в состав организации по ускоренной процедуре, о решении европейских властей сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на саммите Евросоюза в Версале, передает ТАСС

«Вчера Совет Евросоюза послал четкий и ясный сигнал по поводу европейской судьбы и европейского пути Украины, без какой-либо двусмысленности. Можем ли мы использовать ускоренную процедуру [приема в ЕС] в отношении страны, в которой идут военные действия? Ответ — нет», — заявил французский президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Европейского союза (ЕС) по вопросу вступления Украины в сообщество. Глава государства считает, что решение политиков должно совпадать с настроением их народов. По его мнению, большинство жителей Евросоюза поддерживают членство Украины в сообществе.

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28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Она была успешно зарегистрирована, затем началась процедура рассмотрения.

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Дмитрий Сотак
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