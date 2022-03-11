Зеленский выразил недовольство решением ЕС по Украине

Президент Зеленский призвал ЕС быть решительнее относительно членства Украины в союзе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство решением Европейского союза (ЕС) по вопросу вступления Украины в сообщество. Об этом он заявил в видеообращении, передает ТАСС.

Зеленский отметил, что остался недоволен тем, что представители стран ЕС разошлись во мнении относительно ускоренного вступления Украины в состав союза. «Надо сильнее. Это не то, чего мы ждем», — заявил он.

Глава государства считает, что решение политиков должно совпадать с настроением их народов. По мнению Зеленского, большинство жителей Евросоюза поддерживают членство Украины в сообществе.

Также Зеленский призвал международных партнеров ввести новые санкции в отношении России «уже сегодня».

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Она была успешно зарегистрирована, а процедура рассмотрения началась.

Ранее страны Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором пообещали и дальше оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине. При этом мнения в вопросе принятия страны в сообщество разошлись. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал невозможным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но не исключил, что Евросоюз вернется к рассмотрению этого вопроса в будущем.