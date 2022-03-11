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Президент Литвы cчел невозможным дать Украине статус кандидата в ЕС сейчас

Президент Литвы Насуеда назвал невозможным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Европейский союз (ЕС) не может предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в свои ряды прямо сейчас. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает ТАСС.

По словам политика, его страна всегда выступала за скорое получение Украиной нового статуса на пути к евроинтеграции. «Однако оказалось, что пока так поступить мы не можем», — сказал Науседа, не уточнив, с чем связано такое решение.

Он не исключил, что Евросоюз вернется к рассмотрению этого вопроса в будущем и сможет дать Киеву однозначный ответ по вступлению в свои ряды.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией. Одна из них — обещание Украине о вступлении в НАТО. Таким образом он признал, что Москва и западные страны упустили возможность сближения и мирного сотрудничества.

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Алевтина Запольская
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