В ЕС признали ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО

Глава евродипломатии Боррель признал ошибкой Запада обещание Украине о вступлении в НАТО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией. Одна из них — обещание Украине о вступлении в НАТО, заявил дипломат в интервью телеканалу LCI.

Он признал, что Россия и западные страны упустили возможность сближения. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок... Например, обещания, которые мы не смогли реализовать, как то, что Украина станет частью НАТО», — отметил Боррель.

Ранее он также рассказал, что Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России. По словам Борреля, речь идет об антироссийских мерах, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов. Помимо этого, он счел болезненными санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.