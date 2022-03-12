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Известный рэпер купил дом звезды «Отчаянных домохозяек»

Рэпер 2 Chainz купил бывший дом звезды «Отчаянных домохозяек» Евы Лонгории за $3,8 млн

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Американский рэпер Таухид Эппс, известный под псевдонимом 2 Chainz, купил дом, где в прошлом жила актриса Ева Лонгория. Музыкант заплатил за бывшее жилье звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» 3,8 миллиона долларов (499,7 миллиона рублей), сообщает Dirt.

Недвижимость находится в жилом районе Голливуд-Хиллз города Лос-Анджелес. На участке площадью шесть соток есть бассейн, SPA-комплекс, гараж на две машины, открытая кухня и столовая с барбекю. Снаружи четырехэтажный дом с шестью спальнями и девятью ванными оформлен в белом цвете. Его площадь — около 836 квадратных метров. На первом этаже находятся игровая комната с баром и кинотеатр с машиной для приготовления поп-корна. На втором — смежная со столовой гостиная с двумя каминами и выходом на балкон, офис и просторная кухня с кладовой и холодильником для вина. Хозяйская комната располагается на третьем этаже — в ней есть камин, а также отдельная гардеробная. Четвертый этаж — крыша, отведенная под террасу.

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Лонгория купила дом в 2006 году за 3,6 миллиона долларов. Спустя 12 лет актриса продала объект неизвестному, потеряв почти полмиллиона. Этот особняк стал самым крупным вложением Эппса в недвижимость — до этого рэпер не покупал жилье дороже 2,5 миллиона долларов.

Ранее звезда TikTok Джейсон Деруло приобрел особняк в престижном жилом районе Лос-Анджелеса Энсино. Рэпер потратил на новое жилье 3,6 миллиона долларов. Теперь музыкант является обладателем дома с пятью спальнями, пятью ванными и кинотеатром.

Александра Качан
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