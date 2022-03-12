Минобороны России показало уничтожение боевой машины ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения «Краснополем» боевой машины пехоты ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения боевой машины пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оборудованной огневой позиции в Киевской области. Запись операции имеется в распоряжении «Ленты.ру».
В ходе операции использовался высокоточный артиллерийским боеприпас «Краснополь». «Высокоточный артиллерийский боеприпас, наводимый по лазерному лучу, с ювелирной точностью поражает бронированный объект, уничтожив огневую позицию ВСУ», — заявили в министерстве.
Ранее Минобороны показало кадры операции по уничтожению бронетехники ВСУ с использованием ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Воздушно-космических сил России. Для ликвидации объектов были применены управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.