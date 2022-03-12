Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России показало уничтожение боевой машины ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения «Краснополем» боевой машины пехоты ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения боевой машины пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оборудованной огневой позиции в Киевской области. Запись операции имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе операции использовался высокоточный артиллерийским боеприпас «Краснополь». «Высокоточный артиллерийский боеприпас, наводимый по лазерному лучу, с ювелирной точностью поражает бронированный объект, уничтожив огневую позицию ВСУ», — заявили в министерстве.

Ранее Минобороны показало кадры операции по уничтожению бронетехники ВСУ с использованием ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Воздушно-космических сил России. Для ликвидации объектов были применены управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выведении из строя главного центра радиоразведки ВСУ
Россиянин выставил на продажу Lego за полтора миллиона рублей
Опубликованы кадры ареста яхты российского миллиардера в Италии
В Oriflame рассказали о будущем компании в России
Турция заявила о нежелании присоединяться к санкциям против России
В Грузии пройдут совместные с НАТО учения
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 110 рейсов
Норвегия предложила сделать исключение в отстранении российских спортсменов
В Белоруссии ответили на заявления об ударах России по территории республики
Суд наложил арест на имущество экс-участницы списка Forbes
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.