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Весенние купания семейства выдр в Новосибирске попали на видео

Фотограф сняла на видео купание речных выдр в Новосибирском зоопарке

Семья речных выдр устроила весенние купания в Новосибирском зоопарке имени Шило. Внимание на видео, которое опубликовала местный фотограф на YouTube, обратила KP.RU.

Так, на кадры попал момент, когда трое животных плескались в образовавшемся среди снега небольшом пруду. Позже к ним присоединилась четвертая выдра. В течение почти трех минут млекопитающие купались, погружаясь под воду, а затем перебежали в соседний вольер.

«Все искупались, представление окончено, пошли в свой домик», — прокомментировала автор ролика.

В конце декабря прошлого года местный житель снял на видео, как в порту Северо-Курильска морские выдры каланы оккупировали старое судно, спрятавшись на нем от шторма. По словам автора ролика, осенью и зимой эти животные часто забираются на рыболовецкие суда близ берега, пытаясь укрыться от непогоды.

Варвара Кошечкина
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