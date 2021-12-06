Морские выдры на Курилах оккупировали судно в шторм

Каланы на Курилах спрятались от шторма на старом судне в порту

В порту Северо-Курильска морские выдры каланы оккупировали старое судно, спрятавшись на нем от шторма. Кадры, снятые очевидцем, опубликовало издание astv.ru.

На кадрах видно, как около десятка животных сидят на борту заржавевшего судна, которое качается на волнах.

«Море штормит уже несколько дней. Каланы "захватили" старое судно, которое стоит в порту, прячутся от волн. Любопытное зрелище», — рассказал автор ролика.

По его словам, осенью и зимой каланы часто забираются на рыболовецкие суда близ берега, пытаясь укрыться от непогоды.

Ранее в декабре в приморском заповеднике «Кедровая падь» леопард изучил фотоловушку и сделал селфи. На кадрах видно, как краснокнижный хищник сначала отдыхает под деревом, а затем, заинтересовавшись, подходит к установленной рядом фотоловушке.