В Приморье два ребенка погибли от взрыва старого снаряда

В Приморском крае двоюродные братья во дворе дома нашли старый снаряд и погибли от взрыва

В Октябрьском районе Приморского края два ребенка погибли от взрыва старого снаряда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инспектора контрольно-следственного отдела СУСК РФ по региону Лауру Скоробогатову.

По данным источника, знакомого с ситуацией, погибшие — двоюродные братья. 11-летний и 12-летний мальчики находились у бабушки и во дворе дома нашли старый снаряд, который взорвался в результате неосторожного обращения.

11-летний ребенок скончался на месте, а его 12-летнего брата доставили в больницу с травмами. Спасти мальчика не удалось.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что в Абакане 12-летняя школьница погибла от электротравмы, заряжая телефон в ванной. Россиянка принимала ванну и держала в руках сотовый телефон, подключенный через зарядку в сеть.

