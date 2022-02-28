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Российская школьница заряжала телефон в ванной и погибла

В Абакане 12-летняя школьница погибла от электротравмы, заряжая телефон в ванной

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Абакане 12-летняя школьница погибла от электротравмы, заряжая телефон в ванной. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Все произошло вечером 27 февраля. Россиянка принимала ванну и держала в руках сотовый телефон, подключенный через зарядку в сеть.

В какой-то момент родители услышали крик школьницы. Войдя в комнату, они нашли ее в воде без сознания с погруженным в воду гаджетом. Прибывшие медики констатировали смерть школьницы.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в Красноярском крае школьник погиб, когда заряжал старый iPhone. По предварительным данным, он сидел на диване, держал в руках поставленный на зарядку мобильный телефон, а спиной облокачивался на батарею. В какой-то момент ребенок получил удар током и потерял сознание. Прибывшим на место врачам спасти его не удалось.

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Анна Щербакова
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