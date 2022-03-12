Великобритания за январь закупила в России товары на общую сумму около £2,6 миллиарда

Великобритания успела закупить российские товары до введения санкций, потратив сумму около 2,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 450 миллиардов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации Управления национальной статистики, на данные которого ссылается издание, за январь Великобритания заплатила около одного миллиарда фунтов стерлингов (173,4 миллиарда рублей) за уголь, кокс, нефть и газ, на три миллиона фунтов стерлингов (520 миллионов рублей) были закуплены корма для животных, химикаты — на 24,9 миллиона фунтов стерлингов (4,3 миллиарда рублей), а сталь и другие металлы — примерно на 33,1 миллиона фунтов стерлингов (5,7 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Государственной Думы за поддержку специальной операции России на Украине. Новые санкции запретят им ездить в Великобританию, получать доступ к активам, хранящимся в королевстве, и вести там бизнес.