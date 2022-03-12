На водохранилище в Крыму начали сбросы воды

На Симферопольском водохранилище 12 марта начаты сбросы воды вниз по течению реки Салгир

На Симферопольском водохранилище начались сбросы воды вниз по течению рек. Об этом сообщили РИА Новости в субботу, 12 марта, в правительстве региона.

Отмечается, что сбросы воды производятся также на других водохранилищах для снабжения столицы Крыма из-за их наполнения и продолжающихся притоков.

Симферопольское водохранилище с полным объемом 36 миллионов кубометров заполнено более чем на 90 процентов, подчеркнули в правительстве.

3 марта глава администрации города Армянска Василий Телиженко заявил, что вода из реки Днепр со стороны Украины поступила в Северо-Крымский канал в Крыму, который был разблокирован российскими войсками после начала спецоперации.

Строительство Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон полуострова и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, шло с 1961 по 1971 год. Канал использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и как источник централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма. Не согласившись с результатами референдума 2014 года, Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров.