В МВД рассказали о 300 задержанных на несогласованной акции в Москве

ГУ МВД по Москве: на несогласованных акциях в центре столице задержано около 300 человек

ГУ МВД России по Москве сообщило на своем сайте, что 13 марта на несогласованных акциях в центре столице были задержаны около 300 человек.

В МВД рассказали, что задержанных «за различные нарушения общественного порядка» доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Также правоохранители добавили, что «были предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия».

6 марта МВД России сообщало, что в тот день порядка 5,2 тысячи человек приняли участие в незаконных акциях в городах России. В частности, в Москве в несогласованной акции приняли участие около 2,5 тысячи человек, были задержаны 1700.

