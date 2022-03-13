Терапевт назвала способ справиться с перепадами погоды

Терапевт Лапа посоветовала метеозависимым людям пить крепкий чай при низком давлении

Врач-терапевт Людмила Лапа в интервью RT заявила, что метеочувствительных людей достаточно много. Она рассказала, как справляться таким россиянам с переменами в погоде и с перепадами атмосферного давления.

Лапа объяснила, что у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, усталость и слабость. Она посоветовала обращать внимание на эти симптомы и регулярно измерять давление. Кроме того, врач назвала способ справиться с перепадами погоды.

«Если низкое давление, все очень просто: пьем крепкий сладкий чай, улучшаем самочувствие и спокойно переносим катаклизмы со стороны давления. Если давление высокое — появляются головные боли, локализация боли в сердце, — тогда мы принимаем более серьезную терапию, которая называется скорой помощью, дополнительно к той терапии, которая назначена врачом», — порекомендовала терапевт.

Кроме того, не стоит перетруждать свой организм и усиленно заниматься спортом.

«И чтобы быстрее адаптироваться к погодным условиям, можно принять препараты, которые имеют адаптогенное действие и позволяют пережить все катаклизмы, связанные с изменением давления», — заключила Лапа.

Ранее врач Алексей Евдошенко посоветовал способы переносить перепады погоды без ухудшения самочувствия. Он порекомендовал справляться с метеозависимостью с помощью контрастного душа.