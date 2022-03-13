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Россиянка пожаловалась на возникшие для соотечественников трудности в Турции

Отдохнувшая в Анталье россиянка рассказала о трудностях найма жилья

Фото: Pixabay

Россиянка отдохнула в Анталье в марте и рассказала о возникших для соотечественников трудностях в стране. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, в настоящее время у отечественных путешественников, находящихся в республике, начались проблемы с оплатой товаров и услуг. «В Турции карты российской платежной системы обслуживаются банками Vakifbank, Ziraat Bankasi и Is Bankasi. То есть расплачиваться этими картами можно только там, где стоят терминалы этих банков, — пожаловалась она. — В любом случае, пока что наши соотечественники в панике и система платежей не отлажена».

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Кроме того, на курортах страны появилась проблема съема жилья, поскольку большое количество русских и украинцев приехали «пересидеть сложные времена», а туристы, прилетевшие на зимовку, продлили найм.

«Я думаю, это временные трудности и через пару недель все устаканится. Кто окончательно решит переехать, определится с жильем и сделает выбор. Сомневающихся очень много, многие сняли квартиры на месяц, но имеют обратный билет через две недели. В общем, растерянность полная», — заключила автор.

Ранее в марте российским туристам спрогнозировали возможную ситуацию с путевками в Турцию в предстоящем курортном сезоне. Так, направлению предсказали относительное сохранение спроса, так как на курортах республики распространен формат «все включено», который позволит россиянам избежать покупки валюты и лишних трат на отдыхе. 

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Валентина Процкова
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