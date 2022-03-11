Россиянам предсказали будущее туров в Египет и Турцию

Глава Space Travel Мурадян спрогнозировал цены туров в Египет не дешевле 200 тысяч рублей

Российским туристам спрогнозировали возможную ситуацию с путевками в Египет и Турцию в предстоящем курортном сезоне. Свою оценку дал руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян, его слова передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению Мурадяна, в Египет отправятся отдыхать те россияне, доходы которых в рублях существенно не изменятся. Эксперт считает, что отельеры республики будут вынуждены снижать цены на проживание ввиду падения рынков России и Украины, однако это будет компенсироваться ростом цен на авиакеросин и слабым курсом рубля.

«Пакетных туров (перелет+отель) в Египет дешевле 150-200 тысяч рублей не будет», — предсказал будущие цены на отдых глава SpaceTravel.

Турецкому направлению Мурадян спрогнозировал относительное сохранение спроса, так как на курортах республики распространен формат «все включено», который позволит россиянам избежать покупки валюты и лишних трат на отдыхе. Тем не менее, туры также подорожают из-за падения курса рубля и сокращения объемов перевозки.

«На старте сезона продажи по направлению "гореть" не будут, но потом, возможно, в июне, ситуация изменится, поскольку покупательская способность россиян снизится», — оценил специалист.

Ранее в марте российские туроператоры предупредили о резком увеличении стоимости путевок в Турцию и Египет — цены выросли до 80 процентов из-за снижения курса рубля к иностранным валютам. Более того, ранее сообщалось о повышении тарифов в евро у турецких отелей по сравнению с прошлым годом на 10-15 процентов.