Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения пункта управления ВСУ артиллерийским огнем

Российские военные уничтожили артиллерийским огнем замаскированный полевой командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области. Кадры атаки опубликовало Минобороны России (видео имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным ведомства, удар по пункту управления был нанесен высокоточным снарядом «Краснополь». На записи показан взрыв в лесополосе, а также густой серый дым, возникший вследствие атаки.

Ранее российские военные оценили ситуацию в заблокированном Мариуполе. Генерал-полковник Михаил Мизинцев заверил, что гуманитарная обстановка в городе по-прежнему остается тяжелой по вине украинской стороны.