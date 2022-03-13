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Глава Следственного комитета взял на контроль расследование о взрыве в Воронеже

Председатель СК РФ Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о взрыве в Воронеже
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee/ Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование о взрыве в Воронеже, который произошел 12 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, 12 марта примерно в 3:30 утра в одном из жилых домов Воронежской области произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась часть перекрытий между третьим и четвертым этажом, начался пожар. Погибло двое человек, проживающих в квартирах», — отметили в СК.

Глава ведомства поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ход и расследование дела по факту происшествия.

О взрыве стало известно в ночь на 12 марта. По информации МЧС, погибли два человека, они находились в квартире, где произошло обрушение межэтажных перекрытий. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что инцидент произошел по бытовой причине.

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Марина Совина
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