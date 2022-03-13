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В России создан онлайн-сервис «Биржа импортозамещения»

«Биржа импортозамещения» обеспечит взаимодействие между производителями и заказчиками

Фото: Pixabay

Минпромторг и Минцифры по поручению правительства России запустили новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Сервис создан на электронной торговой площадке Газпромбанка на базе Государственной информационной системы промышленности.

Поручение разработать новую систему было дано в связи с повышением спроса на отечественную промышленную продукцию.

«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис — "Биржа импортозамещения". С помощью него будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Система также снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия. В дальнейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией», — сказал Дмитрий Чернышенко.

По информации Минпромторга, с помощью «Биржи импортозамещения» заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики — направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

Система позволит собрать широкую базу поставщиков и автоматически рассылать приглашения к торгам. Она также будет осуществлять проверку производителей и их продукции на соответствие требованиям заказчика. Кроме того, за счет дополнительных финансовых сервисов: банковской гарантии, факторинга и лизинга, она снизит трудозатраты поставщиков.
Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения.

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Татьяна Романова
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