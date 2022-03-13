В ЕС назвали главный риск введения бесполетной зоны на Украине

Глава евродипломатии Боррель заявил, что бесполетная зона над Украиной приведет к войне

Главный риск введения беспилотной зоны над Украиной — возможность начала третьей мировой войны между Россией и НАТО. Об этом в интервью изданию El Periódico заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, сейчас страны Евросоюза прилагают все усилия, чтобы помочь Украине справиться с российскими военными. В частности, они поставляют в страну оружие и военное снаряжение. При этом глава евродипломатии назвал неизбежным риск ядерной конфронтации, если НАТО решит закрыть воздушное пространство страны.

«Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать», — сказал Боррель.

Дипломат добавил, что ЕС намерен добиться изменения планов Москвы путем санкций и ослабления экономики. Он подчеркнул, что такие меры не ставят перед собой цель сменить политический режим России. «То, что происходит в российской политической системе, это дело россиян», — отметил чиновник.

Ранее об угрозе начала третьей мировой войны предупредил бывший президент США Дональд Трамп. Он полагает, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт с участием стран НАТО. Трамп также назвал себя единственным человеком в США, который мог поговорить с президентом России Владимиром Путиным.