Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ЕС назвали главный риск введения бесполетной зоны на Украине

Глава евродипломатии Боррель заявил, что бесполетная зона над Украиной приведет к войне

Фото: Ives Harman / Reuters

Главный риск введения беспилотной зоны над Украиной — возможность начала третьей мировой войны между Россией и НАТО. Об этом в интервью изданию El Periódico заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, сейчас страны Евросоюза прилагают все усилия, чтобы помочь Украине справиться с российскими военными. В частности, они поставляют в страну оружие и военное снаряжение. При этом глава евродипломатии назвал неизбежным риск ядерной конфронтации, если НАТО решит закрыть воздушное пространство страны.

«Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать», — сказал Боррель.

Дипломат добавил, что ЕС намерен добиться изменения планов Москвы путем санкций и ослабления экономики. Он подчеркнул, что такие меры не ставят перед собой цель сменить политический режим России. «То, что происходит в российской политической системе, это дело россиян», — отметил чиновник.

Ранее об угрозе начала третьей мировой войны предупредил бывший президент США Дональд Трамп. Он полагает, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт с участием стран НАТО. Трамп также назвал себя единственным человеком в США, который мог поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об условиях возможной встречи Путина и Зеленского
Володин призвал бизнес не наживаться на людях
Иммунолог раскрыл способ избежать последствий COVID-19
Новый президент Армении вступил в должность
Стало известно об отправке канадских наемников на Украину
Собчак рассказала о своем гражданстве
Медведев ответил на недовольство из-за участия российских теннисистов в турнирах
В Италии перевернулся автобус с украинцами
Названа самая высокооплачиваемая вакансия марта в Москве
В ЕС назвали главный риск введения бесполетной зоны на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.