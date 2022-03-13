Бермуды приостановили сертификаты летной годности самолетов российских компаний

BCAA приостановило сертификаты летной годности самолетов авиакомпаний России с 13 марта

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на Бермудах. Об этом говорится в заявлении BCAA.

В сообщении говорится, что санкции в отношении России ограничили способность BCAA осуществлять надзор за безопасностью полетов воздушных судов РФ.

«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», — отмечается в релизе.

10 марта стало известно, что в российский реестр переведено около 180 самолетов отечественных авиакомпаний, среди которых — «Аэрофлот», «Победа», Utair. На сегодняшний день 21 самолет Utair уже получил сертификат летной годности. Еще их имеют 38 воздушных судов компании «Россия», два самолета «Ижавиа», 27 воздушных судов «Победы» и 80 лайнеров «Аэрофлота».