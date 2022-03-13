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Названы говорящие о необходимости отказаться от употребления кофе признаки

Врачи призвали отказаться от кофе при изжоге, проблемах со сном и в случае увеличения веса

Фото: Pixabay

Врачи предупредили, что любителям кофе стоит быть осторожными, поскольку злоупотребление напитком может нанести вред здоровью. Они назвали признаки, говорящие о необходимости временно отказаться от кофе. Об этом сообщает «Медик Форум».

Специалисты отметили, что рекомендуется не употреблять более 400 миллиграммов кофеина в день. Они призвали на некоторое время перестать пить напиток в случае, если вдруг появилась изжога, начались проблемы со сном или абстинентный синдром, а также в случае увеличения веса.

Медики подчеркнули, что в случае ночной тревожности употребление кофе может привести к учащению сердцебиения, тремору и головным болям. Зависимым же от напитка людям, у которых появляется «ломка» без кофеина, они советуют уменьшать его количество постепенно, иначе чувство усталости, депрессивное состояние или гриппоподобные симптомы могут вовсе не пройти.

Ранее врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская рассказала, что использовать корвалол и настойку валерианы для лечения при проявлении симптомов стресса может быть опасно. По ее словам, принимать данные успокаивающие средства необходимо принимать под контролем врача.

Марина Совина
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Названы говорящие о необходимости отказаться от употребления кофе признаки
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