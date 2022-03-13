ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта на Украине

В Минобороны заявили, что ВС России взяли под контроль еще 4 населенных пункта на Украине

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись и взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, российские войска за сутки продвинулись до 14 километров. «В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», — рассказал Конашенков.

В Минобороны также сообщили, что на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря бойцы батальона «Айдар» удерживали в заложниках около трехсот монахов и мирных жителей. Отмечается, что заложники не пострадали в ходе столкновений.

Ранее Конашенков рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Любимовка. Он также сообщил, что российскими военными было сбито два беспилотных летательных аппарата.