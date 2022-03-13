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ВКС России сбили украинский самолет Су-24 и два беспилотника

Представитель Минобороны заявил, что ВКС России сбили украинский Су-24 в районе Любимовки

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Любимовка. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства также сообщил, что российскими военными было сбито два беспилотных летательных аппарата.

Ранее Конашенков рассказал, что за время спецоперации России на Украине было выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры. О начале проведения спецоперации 24 февраля заявил президент России Владимир Путин.

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Виктория Кондратьева
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