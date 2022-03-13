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Минобороны России назвало число выведенных из строя военных объектов на Украине

В Минобороны сообщили о выведении из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

За время спецоперации России на Украине было выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры. Такое число «Ленте.ру» назвал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее ведомство сообщило, что авиация и ПВО ВКС России за день сбили в воздухе вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, включая Bayraktar TB2.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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