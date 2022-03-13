Минобороны России назвало число выведенных из строя военных объектов на Украине

В Минобороны сообщили о выведении из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины

За время спецоперации России на Украине было выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры. Такое число «Ленте.ру» назвал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее ведомство сообщило, что авиация и ПВО ВКС России за день сбили в воздухе вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, включая Bayraktar TB2.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса.