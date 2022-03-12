Минобороны сообщило о сбитых Bayraktar и вертолете Ми-24

В Минобороны сообщили о сбитом украинском вертолете Ми-24 и БПЛА Bayraktar TB2

Авиация и ПВО ВКС России в ходе спецоперации на Украине за день сбили в воздухе вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), включая Bayraktar TB2. Об этом в субботу, 12 марта, на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также отметил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены почти 80 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них — четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, а также одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники.

В общей сложности, по словам Конашенкова, за время операции было выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины.

Ранее 12 марта Конашенков заявил, что российские военные, продолжая спецоперацию на Украине, установили контроль над еще двумя населенными пунктами — Новоандреевка и Кирилловка. За день, по данным Минобороны, Вооруженные силы РФ продвинулись еще на 12 километров.