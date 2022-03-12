Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о взятии под контроль еще двух населенных пунктов

В Минобороны заявили, что ВС РФ установили контроль над Новоандреевкой и Кирилловкой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные, продолжая спецоперацию на Украине, установили контроль над еще двумя населенными пунктами — Новоандреевка и Кирилловка. Об этом в субботу, 12 марта, на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские войска вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное. За день, по словам Конашенкова, Вооруженные силы РФ продвинулись еще на 12 километров.

«Группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная», — добавил Конашенков, отметив, что передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины города Северодонецк.

Ранее 12 марта Минобороны заявило о выведении из строя главного центра радиоразведки Вооруженных сил Украины в Броварах. По словам Конашенкова, удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинский военной инфраструктуры был нанесен этим утром.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Политолог оценил переговоры Путина с Шольцем и Макроном
Боец UFC поделился ожиданиями от поединка против Чимаева
Раскрыты подробности отношений Градского с молодой женой
Минобороны сообщило о сбитых Bayraktar и вертолете Ми-24
Минобороны заявило о взятии под контроль еще двух населенных пунктов
«ВКонтакте» рассказала о поддержке малого бизнеса
Названы самые популярные у московских школьников предметы для сдачи ЕГЭ
Карпин объяснил согласие на работу в «Ростове»
Торги на Московской бирже на предстоящей неделе не возобновятся
Столичный курьер сбежал с дорогим заказом во время доставки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.