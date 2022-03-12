Минобороны заявило о взятии под контроль еще двух населенных пунктов

В Минобороны заявили, что ВС РФ установили контроль над Новоандреевкой и Кирилловкой

Российские военные, продолжая спецоперацию на Украине, установили контроль над еще двумя населенными пунктами — Новоандреевка и Кирилловка. Об этом в субботу, 12 марта, на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские войска вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное. За день, по словам Конашенкова, Вооруженные силы РФ продвинулись еще на 12 километров.

«Группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная», — добавил Конашенков, отметив, что передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины города Северодонецк.

Ранее 12 марта Минобороны заявило о выведении из строя главного центра радиоразведки Вооруженных сил Украины в Броварах. По словам Конашенкова, удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинский военной инфраструктуры был нанесен этим утром.