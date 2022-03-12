Минобороны заявило о выведении из строя главного центра радиоразведки ВСУ

Российские военные высокоточным ударом вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ

Российские военные вывели из строя главный центр радио- и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Броварах. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинский военной инфраструктуры был нанесен утром в субботу, 12 марта.

Всего Вооруженные силы (ВС) России за время спецоперации на Украине вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры страны.

Ранее ведомство также опубликовало карту территорий, перешедших под контроль ВС России при выполнении спецоперации. Сообщалось, что группировка войск Донецкой народной республики при огневой поддержке российских ВС вышла к населенным пунктам Новоандреевке, Кирилловке и блокировала Благодатное. Кроме того, украинские войска полностью потеряли населенный пункт Волноваху.