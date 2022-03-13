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Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов на Украине

В Минобороны заявили, что ВС России установили контроль над 5 населенными пунктами Украины

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России в ходе наступательных действий установили полный контроль над пятью населенными пунктами на Украине. Об этом заявил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, российские военные взяли под контроль Павловку, Никольское, Благодатное, Водяновку и Владимировку. Он рассказал, что группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) также освободила от националистов город Попасная. Представитель Минобороны отметил, что продвижение российских сил за день составило до девяти километров.

Ранее Конашенков рассказал, что воздушно-космические силы (ВКС) России сбили самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Любимовка. Он также сообщил, что российскими военными было сбито два беспилотных летательных аппарата.

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Виктория Кондратьева
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