Чехия предложила принять Украину в Вышеградскую четверку

Министр обороны Чехии призвала рассмотреть вопрос о приеме Украины в Вышеградскую четверку

Власти Чехии предлагают принять Украину в Вышеградскую четверку, передает РИА Новости.

«Помимо рассмотрения возможности приема Украины в состав НАТО и Евросоюза необходимо также рассмотреть вопрос о расширении за счет Украины нашей Вышеградской четверки», — призвала министр обороны Яна Чернохова в эфире местного телевидения.

По ее словам, Украина является соседом других стран Вышеградской четверки: Словакии, Польши и Венгрии. «Нас многое объединяет с ней, в том числе, негативный опыт в общении с Россией», — добавила глава Минобороны.

В сентябре 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что его страна активно сотрудничает с Вышеградской четверкой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.