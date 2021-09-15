Украина заявила о возвращении себе влияния в Центральной Европе

Украина возвращает себе влияние в Центральной Европе, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводятся на сайте украинского МИД.

«Принятая впервые за 30 лет по инициативе президента Владимира Зеленского Стратегия внешнеполитической деятельности предполагает, что Украина возвращает себе роль активного и влиятельного государства Центральной Европы», — сказал Кулеба.

По его словам, Украина исторически, политически и культурно всегда принадлежала именно к этому региону. «Наша идентичность — центральноевропейская», — подчеркнул глава МИД.

Кулеба отметил, что в 2020 году Украина возглавила Дунайскую комиссию, в 2021-м — впервые приняла участие во встрече глав МИД Центральноевропейской пятерки. «Мы активно сотрудничаем с Вышеградской четверкой и стремимся получить статус партнера "Инициативы трех морей"», — сказал министр.

Ранее Кулеба сообщил, что Украина в ходе Генассамблеи ООН намерена созвать дебаты по ситуации, сложившейся в Крыму и Донбассе.